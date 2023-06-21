Cawapres Potensial, Erick Thohir Diterima Semua Kalangan Akar Rumput

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir Erick Thohir diprediksi bakal menjadi calon potensial sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 mendatang lantaran diterima oleh kalangan akar rumput.

Erick Thohir juga disebut salah satu menteri andalan dan kepercayaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Erick Thohir diterima di kalangan akar rumput lantaran Ketua Umum PSSI ini memiliki kedekatan dan kepedulian terhadap rakyat kecil.

"Erick Thohir dianggap paling pantas sebagai Cawapres 2024, dan sudah memiliki elektabilitas yang diterima oleh kalangan akar rumput," kata Muhtadi.

Dalam survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan konsistensi keunggulan Erick Thohir sebagai cawapres. Dalam survei yang digelar pada 5-13 Juni 2023, elektabilitas Erick unggul di angka 15,5 persen, disusul Mahfud MD (11,1 persen), dan Agus Harimurti Yudhoyono (10,9 persen).

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah itu telah menggalakkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput seperti peternak, nelayan dan petani. Seperti halnya program Makmur yang diperuntukkan khusus kepada para petani di seluruh Indonesia.