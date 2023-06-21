Pimpinan KPK Akan Objektif Tindak Lanjuti Temuan Pungli Rp4 Miliar

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron berjanji bakal objektif menindaklanjuti temuan dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp4 miliar di rumah tahanan (rutan) KPK. KPK bakal menindak siapapun pelaku yang terlibat pungli tersebut.

"KPK berkomitmen untuk menindaklanjuti secara objektif sesuai fakta kepada siapapun pelakuknya termasuk jika benar terjadi dan dilakukan oleh insan KPK, akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ghufron di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023).

Ghufron menyesalkan terjadi dugaan pungli di wilayah lingkungan lembaga antirasuah. Ia berdalih bahwa insan KPK juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Namun, ia berjanji kedepannya bakal membenahi tata kelola di rutan KPK.

"KPK memahami bahwa insan KPK merupakan manusia yang memungkinkan salah, maka kami membangun integritas KPK secara kelembagaan atau institusionalitas, bukan secara personal," ungkapnya.

"Personal KPK bisa salah, namun kami pastikan setiap kesalahan tersebut akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami memastikan insan KPK yang bermasalah akan ditindak secara tegas," sambungnya.