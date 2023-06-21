Gempa M2,1 Guncang Dompu NTB Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,1 mengguncang Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (21/6/2023).

Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 21:46 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:2.1, 21-Jun-2023 21:46:47WIB, Lok:9.08LS, 118.28BT (64 km BaratDaya DOMPU-NTB), Kedlmn:13 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )