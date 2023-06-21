Delegasi Indonesia Serukan Perlindungan Pekerja Migran di Forum L20

JAKARTA - Forum Internasional Labour-20 (L-20) 2023 bagian dari Agenda G -20 resmi berlangsung di India mulai hari ini, Rabu (21/6/20230 hingga Jumat (23/6/2023) mendatang.

Forum ini mempertemukan serikat pekerja dari negara-negara G-20 yang mewakili 66% dari populasi dan sekitar 75% dari PDB Global untuk membahas isu-isu mengenai pekerja dan populasi secara umum yang melampaui batas.

Delegasi Indonesia bersama delegasi China dan Rusia bersamaan tiba di Patna India dalam rangka hadir di G20-L20 India Summit 2023, Patna, Bihar, India. Sambutan meriah diterima delegasi dari 3 negara yang bersamaan hadir di Airport Patna India dari Panitia L 20 dan Pemerintah setempat .

Empat orang Delegasi Indonesia diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Ganj Nena Wea hadir dalam sidang G 20 - L 20. Delegasi tersebut terdiri William Yani Wea sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja IMPPI Jakarta, Hermanto Ahmad sebagai Sekertaris Jenderal DPP KSPSI, Idris Palar Wakil Presiden DPP KSPSI, dan Patricia Pinkan sebagai Deputy General Secretary DPP KSPSI.

"Ini adalah pertemuam puncak perwakilan serikat pekerja dari 20 negara yang terdiri dari 180 delegasi," kata William Yani Wea dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/6/2023).

Dalam pertemuan L20 India Summit 2023, terdapat sejumlah isu yang dibicarakan. Di antaranya mengenai aspek-aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia memasuki era industri 4.0 , Jaminan sosial yang berkeadilan untuk pekerja , diskusi yang setara antara pemerintah, pengusaha dan pekerja serta mengenai perlindungan yang bermartabat bagi Pekerja Migran.