Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenang Wafatnya Bung Karno, PDIP Gelar Haul di Masjid At-Taufiq

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |22:17 WIB
Kenang Wafatnya Bung Karno, PDIP Gelar Haul di Masjid At-Taufiq
A
A
A

JAKARTA - Ratusan jamaah dari dari sejumlah lokasi mengikuti haul 53 tahun wafatnya Presiden RI pertama Soekarno di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu (21/6/2023).

Selain bapak-bapak dan ibu-ibu tampak pula sejumlah anak-anak mengikuti haul yang dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tampak hadir secara virtual melalui zoom. Sedangkan Menko PMK Muhadjir Effendy tampak hadir di lokasi dan turut memberikan ceramah.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan pelaksanaan haul tersebut untuk mengenang wafatnya bapak bangsa bung Karno.

"Bung Karno untuk pertama kalinya memperkenalkan sebuah dasar dan ideologi negara Indonesia merdeka di depan sidang badan penyelidik usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang kemudian usulan tentang dasar negara itu kita sepakati menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia," ujar Ahmad Basarah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Haul Bung Karno Bung Karno PDIP
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193801//prabowo-eF0N_large.jpg
Prabowo Bicara Bersatu Tak Harus Masuk Pemerintahan, Contoh PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191291//pdip-5TNW_large.jpg
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190731//megawati_galang_donasi_untuk_korban_bencana_sumatera-z8f7_large.jpg
Donasi Korban Bencana Sumatera, Megawati Perintahkan Pramono Sumbang Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement