Kenang Wafatnya Bung Karno, PDIP Gelar Haul di Masjid At-Taufiq

JAKARTA - Ratusan jamaah dari dari sejumlah lokasi mengikuti haul 53 tahun wafatnya Presiden RI pertama Soekarno di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu (21/6/2023).

Selain bapak-bapak dan ibu-ibu tampak pula sejumlah anak-anak mengikuti haul yang dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tampak hadir secara virtual melalui zoom. Sedangkan Menko PMK Muhadjir Effendy tampak hadir di lokasi dan turut memberikan ceramah.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan pelaksanaan haul tersebut untuk mengenang wafatnya bapak bangsa bung Karno.

"Bung Karno untuk pertama kalinya memperkenalkan sebuah dasar dan ideologi negara Indonesia merdeka di depan sidang badan penyelidik usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang kemudian usulan tentang dasar negara itu kita sepakati menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia," ujar Ahmad Basarah.