Gempa 4,1 M Guncang NTT, Kedalaman 10 Km

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,1 terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedalaman gempa berada pada 10 Km.

Informasi itu diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun twitter resminya, Rabu (21/6/2023). BMKG menyebut, gempa terjadi pukul 21.51 WIB.

“44 km Barat Laut KAB-Kupang-NTT, Kedalaman: 10 Km,” tulis BMKG.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya

(Khafid Mardiyansyah)