HOME NEWS NASIONAL

Kehadiran Perindo Disebut untuk Menyejahterakan Masyarakat Lewat Progam Permodalan UMKM

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |22:46 WIB
Kehadiran Perindo Disebut untuk Menyejahterakan Masyarakat Lewat Progam Permodalan UMKM
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) merupakan partai dengan mengedepankan politik kesejahteraan. Ciri khas atau ikon-nya yakni pembagian gerobak dan modal untuk masyarakat yang ingin mendirikan UMKM.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Perindo, Yusuf Lakaseng dalam diskusi yang bertema Gen Z memilih : Jangan Salah Memilih Cawapres. Kata dia, Perindo fokus pada menciptakan lapangan kerja.

"Konsen Perindo karena kita kan politik kesejahteraan, icon kita itu bagi-bagi gerobak dan modal untuk UMKM, fokus kita untuk menciptakan lapangan kerja," ujarnya, Rabu, (21/6/2023).

Dia menuturkan bahwa, Perindo hadir untuk mensejahterakan masyarakat lewat UMKM. Apalagi, perkembangan teknologi yang siginifikan.

"Tenaga Kerja banyak manusia dikurangi padahal banyak kerjaan nah ini kan tantangan, itu lah yang harus dijawab oleh pemimpin Indonesia ke depan bagaimana membuat gen z milenial ini jadi manusia produktif," jelasnya.

Sehingga, anak muda tidak hanya berharap menjadi PNS atau pegawai BUMN. Namun menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Untuk itu predikat harus bagus dan skill harus bagus, makannya itu sangat penting untuk Capres (Calon Presiden) mendengar fokus soal predikat yang inklusif masyarakat di strata sosial bisa menikmati pendidikan yang berkualitas agar meningkat," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
