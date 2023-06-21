Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga yang Tinggal di Kolong Tol Angke Ternyata Eks Kalijodo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |03:59 WIB
Warga yang Tinggal di Kolong Tol Angke Ternyata Eks Kalijodo
A
A
A

JAKARTA - Lurah Jelambar Baru, Danur Sasono menyebutkan puluhan kepala keluarga yang tinggal Kolong Tol Angke 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat merupakan warga gusuran dari Kalijodo.

“Ada laporan mereka eks Kalijodo. Cuma itu kan udah lama ya, kayaknya sih keluar masuk situ. Tapi mungkin emang ada yang eks Kalijodo,” kata Danur saat dihubungi awak media, Selasa (20/6/2023).

Di sisi lain, Danur menyampaikan sampai saat ini belum ada solusi yang disiapkan. Pihaknya, lanjut dia, saat ini masih menunggu arahan dari Pemerintah Kota Jakarta Barat.

“Belum ada arahan, kan nunggu pimpinan dari Pak Wali Kota. Belum ada rapat lanjutan soal itu,” jelas dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di Kolong Tol Angke 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sebanyak 71 Kepala Keluarga tinggal di kolong tol tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral Tol Angke Kolong Tol Angke
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193721//viral-XVYD_large.jpg
Tangkap Pelaku Bom Molotov Rumah DJ Donny Diminta Pakai Metode Cell Dump, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/25/3193626//boroburdur-Fsgj_large.jpg
Viral Fasilitas Candi Borobudur Dikeluhkan, Tak Ramah Pengunjung Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/611/3193498//korban_merkuri-yG4K_large.jpg
Viral Kisah Kecanduan Skincare Abal-Abal Selama 10 Tahun, Pengguna: Cantik Hanya di Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/25/3193507//macan_putih-B3c2_large.jpg
Patung Macan Putih yang Viral di Kediri Kini Jadi Ladang Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193493//viral-tiuh_large.jpg
Viral! Hijabers Cantik Ini Nyaris Dicopet saat Ngevlog di Monas, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/194/3193485//gamis_rimpi_lepas-HyDW_large.jpg
Setelah Gamis Shimmer dan Katbol, Kini Viral Rompi Lepas untuk Tren Lebaran 2026 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement