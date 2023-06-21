Warga yang Tinggal di Kolong Tol Angke Ternyata Eks Kalijodo

JAKARTA - Lurah Jelambar Baru, Danur Sasono menyebutkan puluhan kepala keluarga yang tinggal Kolong Tol Angke 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat merupakan warga gusuran dari Kalijodo.

“Ada laporan mereka eks Kalijodo. Cuma itu kan udah lama ya, kayaknya sih keluar masuk situ. Tapi mungkin emang ada yang eks Kalijodo,” kata Danur saat dihubungi awak media, Selasa (20/6/2023).

Di sisi lain, Danur menyampaikan sampai saat ini belum ada solusi yang disiapkan. Pihaknya, lanjut dia, saat ini masih menunggu arahan dari Pemerintah Kota Jakarta Barat.

“Belum ada arahan, kan nunggu pimpinan dari Pak Wali Kota. Belum ada rapat lanjutan soal itu,” jelas dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di Kolong Tol Angke 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sebanyak 71 Kepala Keluarga tinggal di kolong tol tersebut.