Waspada Rabies, Pemprov DKI Siagakan Dua Rumah Sakit dan Vaksin

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan menyediakan dua rumah sakit dan vaksin untuk mengantisipasi penularan rabies di Ibu Kota.

Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ngabila Salama menyebutkan, adapun dua rumah sakit yang disiagakan yakni RSUD Tarakan di Jakarta Pusat dan juga RSPI Sulianti Saroso di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Antisipasi terkait dengan rabies di DKI Jakarta tentunya menyiagakan rumah sakit yang menyediakan vaksin antirabies, yaitu dua rumah sakit pemerintah di DKI,” kata Ngabila dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/6/2023).

Ngabila menyarankan, apabila nantinya ditemukan adanya pasien dengan riwayat digigit anjing atau hewan penular rabies (HPR), diharapkan segera di bawa ke rumah sakit rujukan yang telah disediakan.

“Walaupun anjingnya kita tidak ketahui rabies atau tidak tentunya perlu segera di bawa ke rumah sakit rujukan tersebut untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut dan pemberian vaksin Anti Rabies,” ujarnya.

Untuk mencegah wabah rabies dari hewan, lanjut Ngabila, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait.

“Tentunya terkait dengan aspek pencegahan perlu kerjasama lintas sektor dengan dinas terkait yang menaungi yakni Dinas KPKP DKI Jakarta,” jelasnya.