Dear Wajib Pajak, Berikut Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini

, Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |07:37 WIB

JAKARTA - Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling pada hari ini, Rabu (21/6/2023).

Samsat Keliling untuk membantu para wajib pajak, sehingga bisa lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Setidaknya Samsat Keliling hari ini, tersebar 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

Melalui akun Twitter resmi TMC Polda Metro Jaya berikut lokasi Samsat Keliling:

1. Samling Jakpus : halaman Parkir Samsat Jakpus dan Lap. Banteng Jakpus (Pukul 08.00-14.00 WIB).

2. Samling Jakut : Hal Parkir Samsat & Masjid Almusyawarah Kelapa Gading Jakut. (Pukul 08.00-14.00 WIB).

3. Samling Jakbar : Mall Citraland Jakbar (Pukul 09.00-14.00 WIB).

4. Samling Jaksel : Lap. Parkir Samsat Jaksel & Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata Jaksel (Pukul 08.00-15.00 WIB).

5. Samling Jaktim : Hal. Parkir Samsat Jaktim & Pasar Induk Kramat Jati Jaktim (Pukul 08.00-15.00 WIB).