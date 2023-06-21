Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meresahkan Warga, Sejumlah Juru Parkir Liar di Pasar Senen Ditindak

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |09:35 WIB
Meresahkan Warga, Sejumlah Juru Parkir Liar di Pasar Senen Ditindak
Jukir liar ditindak di Pasar Senen (foto: Pemprov DKI)
A
A
A

JAKARTA - Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Pusat menindak sembilan juru parkir (Jukir) di kawasan Pasar Senen. Pasalnya, jukir liar tersebut dianggap meresahkan masyarakat.

Kepala Satuan Pelaksana Tugas (Kasatpel) Perhubungan Kecamatan Senen, Efdar Nurdin mengatakan, pihaknya banyak mendapatkan laporan masyarakat terkait jukir liar di Pasar Senen melalui aplikasi JAKI.

Sehingga, lanjut Efdar, dalam penindakan tersebut, sembilan jukir liar ini diminta mendatangani surat pernyataan untuk tidak kembali menjadi jukir liar yang meresahkan.

"Kami tindaklanjuti laporan warga. Sembilan Jukir telah membuat surat pernyataan. Jika mereka kedapatan lagi jadi jukir, langsung ditangkap dan masuk panti sosial," ujar Efdar dikutip dalam laman resmi Pemprov DKI, Rabu (21/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3172010/parkir_liar-DQx8_large.jpg
Viral Parkir Liar Dekat Halte Transjakarta BKN Cawang, Ini Kata Dishub DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170783/parkit-iqyj_large.jpg
Parkir Liar Disegel, Pramono Anung Dukung Penuh Tindakan Tegas di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/338/3132098/pramono_anung-jqB8_large.jpg
Viral Parkir Liar Rp60 Ribu di Tanah Abang, Pramono Semprot Satpol PP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/338/3128449/parkir_liar-CDoY_large.jpg
Parkir Liar, Puluhan Kendaraan di Monas Diderek dan Jukir Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/338/3122930/belasan_motor_diangkut_gegara_parkir_liar_di_senopati_jaksel-pNHd_large.jpg
Belasan Motor Diangkut Gegara Parkir Liar di Senopati Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/338/3028678/marak-parkir-liar-di-jakarta-anggota-dprd-kenneth-minta-pelaku-dijebloskan-ke-penjara-5FZZavtVVr.jpg
Marak Parkir Liar di Jakarta, Anggota DPRD Kenneth Harap Pelaku Segera Ditindak Tegas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement