Viral Pemotor Nyaris Tersambar KRL, KAI Bakal Tutup Perlintasan Liar

JAKARTA - Plh Manajer Humas KAI Daop 1 Feni Saragih angkat bicara terkait insiden pemotor nyaris tersambar kereta di perlintasan kereta api Jalan Alas Tua, Kalideres, Jakarta Barat. Kejadian itu terekam CCTV dan viral di media sosial.

Feni mengatakan, pihaknya telah mengecek ke lokasi kejadian. Ia menyebut, perlintasan itu merupakan perlintasan liar. Pihaknya juga telah menyosialisasikan kepada warga terkait penggunaan perlintasan resmi.

"Dari KAI sudah mengecek lokasi dan perlintasan itu adalah perlintasan liar. Tim KAI juga langsung mensosialisasikan ke masyarakat sekitar agar menggunakan perlintasan resmi dan tertib mematuhi rambu-rambu saat berkendara di perlintasan," kata Feni dalam keterangannya, Selasa (20/6/2023).

BACA JUGA:

Feni mengatakan, pihaknya akan melakukan penutupan perlintasan sebidang yang tidak berizin atau liar. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

"Perlintasan sebidang seharusnya dibuat tidak sebidang yaitu menjadi flyover dan underpass untuk meningkatkan keselamatan perjalanan KA dan pengguna jalan. Langkah lain selanjutnya yakni dengan menutup perlintasan sebidang yang tidak berizin atau liar. Yang terakhir peningkatan keselamatan dengan pemasangan peralatan keselamatan perlintasan sebidang dan disertai dengan pemasangan perlengkapan jalan," terangnya.

BACA JUGA:

Lebih jauh, Feni menambahkan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan perangkat wilayah setempat terkait solusi mengenai perlintasan liar tersebut.

"Itu (penutupan) keputusan bersama antar pihak terkait dan perlu sosialisasi ke masyarakat juga, tentu akan ada pemberitahuan," ucapnya.

Dalam video yang diunggah @jakartabarat24jam dijelaskan, persitiwa itu terjadi pada Senin (19/6/2023) siang. Awalnya terlihat dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor hendak melintas di jalan tersebut.