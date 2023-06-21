Ada Demo di Patung Kuda, Akses Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

JAKARTA - Akses jalan di Jalan Abdul Muis dan Jalan Tanah Abang Timur, Jakarta Pusat terpantau padat pada Rabu (21/6/2023) siang sekitar Pukul 10.30 WIB.

Kemacetan tersebut sebagai dampak penutupan arus lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian di Jalan Medan Merdeka Barat karena adanya aksi unjuk rasa.

Menurut hasil pengamatan di lokasi kemacetan terjadi hingga mengekor ke arah Jalan Medan Merdeka Utara.

Sejumlah anggota kepolisian juga tampak bersiap menutup akses jalan dari Stasiun Gambir (Jalan Medan Merdeka Timur) menuju ke arah Istana dengan barikade plastik berwarna oranye di lokasi tersebut.

Sedangkan arus lalu lintas di sekitar wilayah Tanah Abang dan Monas menuju ke arah Thamrin tampak sedikit tersendat karena adanya penutupan akses Jalan Medan Merdeka Barat.

(Fakhrizal Fakhri )