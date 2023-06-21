Mobil Listrik Mercy Alami Kecelakaan Tunggal di Tol JORR

JAKARTA - Satu unit mobil listrik mewah mengalami kecelakaan tunggal di Tol JORR (Jakarta Outer Ring Road). Kejadiannya pagi ini saat jam berangkat kerja.

Mobil listrik merk Mercedes Benz itu mengalami kecelakaan di KM 18 +800 arah barat. Adapun mobil tersebut bernomor polisi B 1259 SSO. Beruntung tidak ada korban luka juga jiwa dalam kejadian ini.

"Korban nihil," kata Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Sutikno dalam keterangan tertulis, Rabu (21/6/2023).

Dia menjelaskan, mobil listrik mewah itu awalnya masuk ke dalam tol dari Gerbang Tol Ciputat 2 arah barat. Selepas dari gerbang, sekitar 300 meter tiba-tiba pengakuan sopir bernama Parman merasa setir menarik ke kiri.