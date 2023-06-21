Kronologi Kecelakaan Mobil Listrik Mercy di Tol JORR, Begini Pengakuan Sopir

JAKARTA - Kecelakaan sebuah mobil listrik mewah bermerk Mercedes-Benz di tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) diduga karena setir hilang kendali hingga mengalami kecelakaan di KM 18 +800 pada Rabu (21/6/2023).

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Kompol Sutikno mengatakan, kecelakaan mobil dengan pelat berwarna biru dengan nopol B 1259 SSO terjadi pada pukul 06.15 WIB.

Dari pengakuan sementar dari pengemudi, kecelakaan sendiri berawal usia mobil listrik tersebut masuk melewati gerbang Ciputat 2 arah Barat. Menurut pengakuan sopir (49), setir mobil tiba-tiba hilang kendali karena menarik ke kiri.

"Selepas dari gerbang sekitar 300 m tiba-tiba pengakuan sopir kendaraan berasa setir menarik ke kiri dan langsung menabrak MCB (Moveable Concrete Barrier) beton di sebelah kiri sehinggah kendaraan bannya nyangkut di gadril menghadap arah barat. Posisi terakhir pembatas jalan tol," kata Sutikno, Rabu (21/6/2023).

Akibat kecelakaan tersebut bagian depan Mercy rusak hingga plat nopol mobil tersebut lepas. Polisi sendiri masih selidiki apakah penyebab pasti yang buat setir mobil menarik ke kiri.