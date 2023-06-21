Polisi Pastikan Penemuan Mayat Pria di Depok Korban Pembunuhan

JAKARTA - Warga di Jalan Jati, Kelurahan Bakti Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria pada hari ini, Rabu (21/6/2023).

Mayat yang diketahui berinisial SIB (59) tewas dan ditemukan tergeletak di jalan raya oleh sejumlah warga adalah korban pembunuhan.

"Iya jadi informadi dari warga sekira jam 03.30 WIB ditemukan seorang pria tergeletak di tengah jalan, setelah kami datangi TKP ditemukan dua luka tusuk pada tubuhnya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heroes Baruno kepada wartawan, Rabu (21/6/2023).

Lebih lanjut, Yogen mengatakan bahwa korban SIB selain luka tusuk di dada, juga mengalami luka di bagian leher korban. Yogen menilai dari luka yang diterima, SIB adalah korban pembunuhan.

"Iya jelas ya (korban) pembunuhan," ucapnya.