Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Pastikan Penemuan Mayat Pria di Depok Korban Pembunuhan

Erfan Maaruf , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |13:09 WIB
Polisi Pastikan Penemuan Mayat Pria di Depok Korban Pembunuhan
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Warga di Jalan Jati, Kelurahan Bakti Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria pada hari ini, Rabu (21/6/2023).

Mayat yang diketahui berinisial SIB (59) tewas dan ditemukan tergeletak di jalan raya oleh sejumlah warga adalah korban pembunuhan.

"Iya jadi informadi dari warga sekira jam 03.30 WIB ditemukan seorang pria tergeletak di tengah jalan, setelah kami datangi TKP ditemukan dua luka tusuk pada tubuhnya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heroes Baruno kepada wartawan, Rabu (21/6/2023).

Lebih lanjut, Yogen mengatakan bahwa korban SIB selain luka tusuk di dada, juga mengalami luka di bagian leher korban. Yogen menilai dari luka yang diterima, SIB adalah korban pembunuhan.

"Iya jelas ya (korban) pembunuhan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193274//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-m5ce_large.jpg
Polisi Periksa 6 Saksi Kasus Kematian Sekeluarga di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193252//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-0GhW_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi Jasad Sekeluarga di Tanjung Priok, Tubuh Korban Melepuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193229//puslabfor_selidiki_rumah_kontrakan_tempat_sekeluarga_tewas-mclC_large.jpg
Puslabfor Selidiki Rumah Kontrakan Tempat Sekeluarga Tewas di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193217//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-Nez1_large.jpg
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Olah TKP Bersama Tim Dokkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193212//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-hmEH_large.jpg
Polisi Ungkap Tiga Jenazah Sekeluarga Ditemukan di Ruangan Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192170//ilustrasi-cQOK_large.jpg
Baru Berusia 12 Tahun, Pembunuh Bayaran Ditangkap Polisi Setelah Salah Tembak Sasaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement