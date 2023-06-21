Polisi: Korban Pembunuhan di Depok Kenakan 5 Lapis Pakaian tapi Tembus Juga Ditusuk

JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heroes Baruno mengungkapkan bahwa korban pembunuhan di Depok, SIB (59) mengalami luka tusuk di dada dan bagian lehernya.

Dia mengungkapkan bahwa korban diketahui mengenakan pakaian lima lapis di tubuhnya dengan ketebalan mencapai 15 cm.

"Jadi ada luka tusuk di dada sebelah kiri mungkin mengenai jantung ya. Korban mengenakan pakaian 5 lapis namun masih tembus juga, luka robek di pakaiannya ada sekitar 15 cm namun di dada 5 cm," kata dia, Rabu (21/6/2023).

Yogen menilai bahwa dari luka yang diterima, SIB adalah korban pembunuhan. "Iya jelas ya (korban) pembunuhan," ucapnya.

BACA JUGA: Biaya Kuliah Universitas Hasanuddin Jalur Mandiri 2023

Yogen mengatakan bahwa korban SIB diketahui merupakan warga Jakarta Timur. Dia bekerja di salah satu konter pulsa di sekitar lokasi kejadian di Kelurahan Bakti Jaya.

"(Diduga akibat) senjata tajam ya,

Saat ini, lanjut Yogen, korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk proses lebih lanjut. "Kami sudah hubungi keluarganya juga di Jakarta Timur dan dalam perjalanan ke rumah sakit," tuturnya.