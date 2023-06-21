Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Bogor Berjibaku Tolong Bayi Anting Tersangkut di Baju

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |13:50 WIB
BOGOR - Tim Damkar melakukan pertolongan terhadap bayi di Cibinong, Kabupaten Bogor. Di mana, salah satu anting bayi tersebut tersangkut baju.

Kasie Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 20 Juni 2023 malam. Awalnya, sebelum mandi orangtua bayi hendak membuka baju anaknya tetapi justru tersangkut di anting.

"Lalu meminta petugas pemadam membuka anting," kata Asan dalam keterangannya, Rabu (21/6/2023).

Proses evakuasi itu berlangsung di Mako Damkar Cibinong. Dengan perlahan, petugas berupaya untuk membuka anting bayi yang terus menangis.

