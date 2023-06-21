Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duar! Suara Ledakan Keras Terdengar di Apartemen Kalibata City

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |13:51 WIB
Duar! Suara Ledakan Keras Terdengar di Apartemen Kalibata City
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Suara ledakan keras terdengar di kawasan Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023) siang. Alhasil, suara ledakan itu membuat sejumlah penghuni panik.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, ledakan berasal dari tabung setrika uap.

"Ledakan dari tabung setrika uap. Jadi suara ledakan dari setrika uap, namun tidak menimbulkan api," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (21/6/2023).

Menurutnya, tidak ada api yang ditimbulkan dari ledakan tersebut, hanya sempat membuat sejumlah penghuni panik. Selain itu, dipastikan tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini.

Pihaknya masih memastikan penyebab setrika uap tersebut meledak. "Situasi aman. Satu unit di lokasi," katanya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
