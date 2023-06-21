Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT Ke-496 Jakarta, Naik Transjakarta, MRT dan LRT Hanya Bayar Rp1 Besok

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |15:37 WIB
HUT Ke-496 Jakarta, Naik Transjakarta, MRT dan LRT Hanya Bayar Rp1 Besok
Bus Transjakarta (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka HUT ke-496 DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 untuk sejumlah transportasi massal. Berlaku untuk Transjakarta, MRT dan LRT.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, sebetulnya gratis, namun karena dalam proses pencatatan transaksi biasa dikenakan satu rupiah.

Tarif Rp1 ini berlaku mulai Kamis 22 Juni 2023 dini hari nanti. "Mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB," ujar Syafrin, Rabu (21/6/2023).

Masyarakat yang akan menggunakan transportasi massal dapat melakukan pembayaran (tap-in dan tap-out). Penumpang bisa menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) seperti JakLingko Card, JAK Card, Flazz, E-Money, Brizzi, dan lainnya.

Kebijakan tarif Rp1 dari Pemprov DKI Jakarta ini dikeluarkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta e-0078 Tahun 2023.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149443/hut_jakarta-CHpc_large.jpg
Meriah! Ribuan Orang Padati Puncak HUT Ke-498 Jakarta di Lapangan Banteng Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149435/pramono-dRX8_large.jpg
HUT Ke-498 Jakarta, Pramono Minta Dukungan Warga Atasi Kemacetan hingga Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/338/3149256/meriahnya_pesta_kembang_api_di_prj_rayakan_hut_ke_498_jakarta-ampx_large.jpg
Meriahnya Pesta Kembang Api di PRJ Rayakan HUT Ke-498 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3149016/mrt-HNF8_large.jpg
HUT Jakarta ke-498, Tarif MRT Jakarta Rp1 dan Perpanjang Jam Operasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148875/hut_jakarta-TLm6_large.jpg
Kapan HUT Jakarta 2025? Ini Acara Malam Puncak Perayaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/338/3148473/transjakarta-30IE_large.jpg
Hore! Naik MRT hingga Transjakarta Hanya Rp1 saat HUT Ke-498 Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement