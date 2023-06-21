Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rangkaian Kegiatan dan Link Twibbon HUT DKI Jakarta ke-496

Faisal Haris , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |15:41 WIB
Rangkaian Kegiatan dan Link Twibbon HUT DKI Jakarta ke-496
Ilustrasi/Foto: Istimewa
JAKARTA - Besok, Kamis, 22 Juni 2023, akan menjadi puncak perayaan ulang tahun Kota Jakarta atau HUT DKI Jakarta ke-496. HUT Kota Jakarta ini akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Salah satunya adalah dengan kegiatan Jakarta Fair Kemayoran yang diselenggarakan oleh JIEXPO bersama Pemprov DKI Jakarta. Gelaran ini diselenggarakan sejak 14 Juni hingga 16 Juli 2023.

 BACA JUGA:

Selain itu, dalam rangka memeriahkan HUT DKI Jakarta ke-496 juga disediakan tiket gratis masuk ANCOL pada jam tertentu dan berlaku mulai 21 Mei hingga 22 Juni 2023.

Adapun, mengutip sosial media Pemprov DKI Jakarta, berikut rangkaian acara HUT DKI Jakarta ke-496:

 BACA JUGA:

1. Festival Jakarta Great Sale (21 Mei-21 Juli 2023)

2. Kegiatan Literasi (22 Mei-22 Juni 2023)

3. Semasa (2-4 Juni 2023)

4. Jakarta Fair Kemayoran (14 Juni-16 Juli 2023)

5. Jakreatifest (16 Juni-3 Juli 2023)

6. Indonesia Comic Con Pop Asia (23-25 Juni 2023)

7. Monas Week (20-25 Juni 2023)

8. Parade Komunitas Kota Tua (24 Juni 2023)

9. Pameran Arsip (25-30 Juni 2023)

10. Uji Emisi Akbar (5 Juni 2023)

Tak hanya itu, warga Jakarta atau masyarakat umum yang ingin turut merayakan HUT Kota Jakarta, juga dapat ambil bagian dengan mengupload twibbon HUT DKI Jakarta ke-496 di media sosial.

