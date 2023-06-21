Sejarah Nama DKI Jakarta dari Masa ke Masa

JAKARTA – DKI Jakarta merupakan ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Pada besok, Kamis 22 Juni 2023, Kota Jakarta akan berusia 496 tahun.

Selain menjadi ibu kota negara Indonesia, DKI Jakarta menjadi pusat perekonomian dari bangsa ini.

Lantas, bagaimana perjalanan sejarah DKI Jakarta dari masa ke masa?

Kota DKI Jakarta pertama kali dikenal sebagai Sunda Kelapa yang berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Sunda Kelapa merupakan nama pelabuhan dari kerajaan Sunda dengan Ibu Kota Dayeuh Pakuan Padjajaran. Sebutan Sunda Kelapa ini bertahan dari tahun 397 hingga 1527.

Lalu Portugis datang ke Nusantara dan membuat perjanjian dengan Kerajaan Padjajaran pada 1522. Isi perjanjian tersebuat adalah memberikan Portugis kebebasan untuk berdagang melalui Pelabuhan Sunda Kelapa.

Portugis datang kembali pada 1527 untuk menindaklanjuti perjanjian. Namun, saat itu Pelabuhan Sunda Kelapa telah dikuasai Kerajaan Demak yang dipimpin Fatahillah. Pada 22 Juni 1527, Fatahillah mengusir Portugis.

Sunda Kelapa kemudian berganti menjadi Jayakarta. Nama ini bertahan dari tahun 1527-1619.