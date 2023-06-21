Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Alasan Tanggal 22 Juni Ditetapkan sebagai Ulang Tahun DKI Jakarta

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |16:06 WIB
Ini Alasan Tanggal 22 Juni Ditetapkan sebagai Ulang Tahun DKI Jakarta
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wali Kota Jakarta periode 1953-1958 Sudiro menyadari pentingnya peringatan ulang tahun untuk kota Jakarta.

Dia pun ingin berdirinya Kota DKI Jakarta berbeda dengan peringatan berdirinya Batavia.

Lalu Sudiro memanggil sejumlah ahli sejarah seperti Mohamad Yamin dan Sukanto serta wartawan senior Sudarjo Tjokrosiswoyo untuk meneliti kapan Jakarta didirikan oleh Fatahillah.

Dari sana, Sudiro berkeyakinan bahwa tahunnya adalah pasti, yaitu 1527. Namun yang menjadi pertanyaan adalah hari, tanggal, dan bulan lahirnya Kota Jakarta.

Dr. Sukanto menyerahkan naskah berjudul 'Dari Jayakarta ke Jakarta'. Dia menduga bahwa 22 Juni 1527 adalah hari yang paling dekat pada kenyataan dibangunnya Kota Jayakarta oleh Fatahillah.

Setelah dibahas lalu ditetapkanlah pada 22 Juni 1527 sebagai berdirinya Kota Jakarta. Hal ini tertuang dalam keputusan DPR kota sementara No.6/D/K/1956. Melalui PP No 2 Tahun 1961 juncto UU No 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

