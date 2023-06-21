Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Bongkar Kasus TPPO, Pelaku Diduga Juga Terlibat Penjualan Ginjal

Erfan Maruf , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |16:51 WIB
Polda Metro Bongkar Kasus TPPO, Pelaku Diduga Juga Terlibat Penjualan Ginjal
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku diduga juga terlibat dalam kasus penjualan ginjal.

Penangkapan pelaku dibenarkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto. Namun, dia belum berkomentar banyak dan meminta untuk menunggu hingga kasus tersebut segera dirilis.

"Tunggu release resmi dari Bidang Humas ya," kata Karyoto saat dihubungi, Rabu (21/6/2023).

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) TPPO Polri telah menangkap sebanyak 532 tersangka kasus kejahatan perdagangan orang. Tercatat sejak dibentuk hingga 20 Juni 2023, ada 456 Laporan Polisi (LP) yang masuk perihal perkara tersebut.

"Dari ratusan LP yang diterima, Satgas TPPO Polri telah menyelamatkan 1.572 korban," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Rabu (21/6/2023).

Ahmad merinci, dari ribuan korban tersebut yakni 711 perempuan dewasa, 86 perempuan anak, 731 laki-laki dewasa, dan 44 laki-laki anak. Adapun modus kejahatan terbanyak yakni dengan iming-iming kerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan 361 kasus.

"Selanjutnya modus dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) ada 116 kasus, modus dijadikan Anak Buah Kapal (ABK) ada 6 kasus dan eksploitasi terhadap anak ada 25 kasus," ujarnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156196/dpr-ToSO_large.jpg
Oknum Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, DPR: Pecat dan Hukum Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058729/tppo-HR8a_large.jpg
Jual Beli Bayi di Depok Terbongkar, KPAI: Besarnya Ancaman TPPO bak Fenomena Gunung Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057885/tppo-YRKd_large.jpg
TPPO Bayi di Depok, Transaksi Pakai Sistem Pre-Order Janjian saat Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057870/tppo-xdcb_large.jpg
Sasar WNA, Pelaku TPPO Bayi dari Depok ke Bali Raup Untung Rp20-25 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/337/3047944/wni-J1EG_large.jpg
WNI Diduga Disekap dan Disiksa di Myanmar, Keluarga Lapor Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039362/dirtipidum_bareskrim_polri_brigjen_djuhandhani_rahardjo_puro-Yo9D_large.jpg
Miris! 50 WNI Jadi Korban TPPO Modus PSK di Sydney, Kerugian Capai Rp500 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement