Dari Mpok Nori Hingga Si Pitung, Jalan-Jalan di Jakarta Ini Berubah Ambil Nama Tokoh Betawi

JAKARTA – Puluhan nama jalan di DKI Jakarta berubah mengambil nama dari tokoh budaya dan agama Betawi, seperti Mpok Nori, H Bokir, hingga Si Pitung. Perubahan nama itu diresmikan pada Juni 2022 oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Anies Baswedan.

Perubahan nama jalan yang telah diresmikan adalah: Jalan Entong Gendut (sebelumnya Jalan Budaya), Jalan Haji Darip (sebelumnya Jalan Bekasi Timur Raya), Jalan Mpok Nori (sebelumnya Jalan Raya Bambu Apus), Jalan H. Bokir Bin Dji'un (sebelumnya Jalan Raya Pondok Gede).

Jalan Mahbub Djunaidi (sebelumnya Jalan Srikaya), Jalan KH. Guru Anin (sebelumnya Jalan Raya Pasar Minggu sisi Utara). Jalan Hj. Tutty Alawiyah (sebelumnya Jalan Warung Buncit Raya), Jalan A. Hamid Arief (sebelumnya Jalan Tanah Tinggi 1 gang 5).

Kemudian Jalan Raden Ismail (sebelumnya Jalan Buntu), Jalan Rama Ratu Jaya (sebelumnya Jalan BKT Sisi Barat), Jalan H. Roim Sa'ih (sebelumnya bernama Bantaran Setu Babakan Barat), Jalan KH. Ahmad Suhaimi (sebelumnya bernama Bantaran Setu Babakan Timur).

Jalan H. Imam Sapi'ie (sebelumnya Jalan Senen Raya), Jalan Abdullah Ali (sebelumnya Jalan SMP 76), Jalan M. Mashabi (sebelumnya Jalan Kebon Kacang Raya Sisi Utara), Jalan H. M. Shaleh Ishak (sebelumnya Jalan Kebon Kacang Raya Sisi Selatan).

Jalan Tino Sidin (sebelumnya Jalan Cikini VII), Jalan Mualim Teko (sebelumnya Jalan depan Taman Wisata Alam Muara Angke), Jalan Syekh Junaid Al Batawi (sebelumnya Jalan Lingkar Luar Barat), Jalan Guru Ma'mun (sebelumnya Jalan Rawa Buaya).