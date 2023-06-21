Kendala Teknis, Perjalanan MRT Sempat Alami Gangguan

JAKARTA - Perbaikan teknis operasional yang sempat menyebabkan Headway kereta MRT menjadi tujuh menit telah selesai dilakukan. Kendala teknis itu terjadi di jalur kereta MRT kawasan Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat.

Humas MRT Jakarta Angga, mengatakan, perbaikan selesai dilakukan pada pukul 18.03 WIB. Sehingga, perjalanan kereta MRT kembali normal.

"Sudah kembali normal per jam 18.03 WIB," ucap Angga saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Rabu (21/6/2023).

Angga mengatakan, kendala yang menyebabkan headway menjadi tujuh menit terjadi sejak pukul 16.15 WIB. Sementara untuk headway normal di jam sibuk pukul 17.00 - 19.00 WIB hanya lima menit.

Pihaknya juga meminta maaf atas kejadian yang menyebabkan haedway menjadi tujuh menit. Sebab, penumpang saat itu sedikit mengalami keterlambatan akibat menuju stasiun yang dituju.

(Arief Setyadi )