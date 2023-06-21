Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kendala Teknis, Perjalanan MRT Sempat Alami Gangguan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |19:34 WIB
Kendala Teknis, Perjalanan MRT Sempat Alami Gangguan
MRT (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbaikan teknis operasional yang sempat menyebabkan Headway kereta MRT menjadi tujuh menit telah selesai dilakukan. Kendala teknis itu terjadi di jalur kereta MRT kawasan Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat.

Humas MRT Jakarta Angga, mengatakan, perbaikan selesai dilakukan pada pukul 18.03 WIB. Sehingga, perjalanan kereta MRT kembali normal.

"Sudah kembali normal per jam 18.03 WIB," ucap Angga saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Rabu (21/6/2023).

Angga mengatakan, kendala yang menyebabkan headway menjadi tujuh menit terjadi sejak pukul 16.15 WIB. Sementara untuk headway normal di jam sibuk pukul 17.00 - 19.00 WIB hanya lima menit.

Pihaknya juga meminta maaf atas kejadian yang menyebabkan haedway menjadi tujuh menit. Sebab, penumpang saat itu sedikit mengalami keterlambatan akibat menuju stasiun yang dituju.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173800/mrt-FfXZ_large.jpg
MRT Gangguan, Perjalanan dari Stasiun ASEAN ke Senayan Terlambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/338/3166471/halte-b4NO_large.jpg
Stasiun MRT Istora Dijarah Saat Aksi Massa, Vending Machine Hilang dan CCTV Dirusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163271/mrt-xBvS_large.jpg
MRT Stasiun Bundaran HI–Stasiun Blok A Alami Gangguan, Berimbas Keterlambatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/338/3125862/mrt-iDuN_large.jpg
Ada Indonesia vs Bahrain, Jam Operasional MRT Diperpanjang hingga Jam 1 Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110583/mrt-PknZ_large.jpg
Heboh, Fasilitas Keran Air Siap Minum di Stasiun MRT Jadi Tempat Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/338/3107409/mrt-Uvar_large.jpg
Simak, Berikut Jam Operasional MRT Jakarta saat Libur Isra Mir’aj dan Imlek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement