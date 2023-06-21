Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

83 Kepala Keluarga Tinggal di Kolong Tol Angke, Mayoritas Ber-KTP DKI Jakarta

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |19:45 WIB
83 Kepala Keluarga Tinggal di Kolong Tol Angke, Mayoritas Ber-KTP DKI Jakarta
Ilustrasi/Foto: Istimewa
JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Barat menyampaikan perkembangan pendataan sejumlah warga yang tinggal di Kolong Tol angke 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Data terkini, sebanyak 83 kepala keluarga (KK) terdata tinggal di pemukiman tersebut.

"Rekap terdata total 83 KK, DKI Jakarta 52 KK, Non DKI Jakarta 31 KK, sementara itu dulu," kata Lurah Jelambar Baru Danur Sasono saat dikonfirmasi, Rabu (21/6/2023).

Danur menjelaskan, mayoritas warga yang berstatus Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta itu berasal dari sejumlah wilayah di Jakarta Barat seperti kecamatan Grogol Petamburan, Tambora, dan Kalideres.

"Yang dari luar Jakarta ada yang dari Ciamis, Tegal, Tangerang, dan Sukabumi," bebernya.

Sebelumnya, Danur mengatakan,sebagian warga yang tinggal di lokasi tersebut merupakan korban gusuran saat pembangunan Taman Kalijodo. Mereka sudah tinggal kurang lebih 7 tahun di pemukiman liar tersebut.

Dikatakan Danur, lahan yang ditempati warga tersebut milik PT Jasa Marga. Sehingga, persoalan terkait relokasi akan dibahas dalam rapat antara Pemkot Jakarta Barat dan PT Jasa Marga.

"Jadi kalau tugas kita, maping yang di dalam situ. Di situ siapa aja, baru bisa keliatan yang mana pendatang dan berKTP DKI," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini viral sebuah video yang memperlihatkan pemukiman tak lumrah yang berada di Ibu Kota Jakarta. Video tersebut terlihat pada salah satu unggahan akun instagram @irfan.jayani.

