Tembok Penahan Ambruk di Leuwiliang Bogor, Satu Rumah Tertimbun Longsor

BOGOR - Tembok penahan tanah (TPT) di wilayah Desa Cibeber 2, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor longsor. Satu unit rumah warga mengalami rusak berat karena tertimpa material longsoran.

"Akibat hujan yang cukup lama sehingga menyebabkan TPT ambruk yang menimpa 1 unit rumah pada bagian dinding," kata Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin dalam keterangannya, Rabu (21/6/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Selasa 21 Juni 2023. Faktor lain yang menyebabkan ambruknya TPT tersebut adalah minimnya pembuatan irigasi untuk mengalirkan air hujan di sekitar lokasi.

"Faktor lain minimnya pembuatan irigasi," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Hanya saja, penghuni rumah yang terdiri dari 1 Kepala Keluarga (KK) dengan 3 jiwa terpaksa mengungsi sementara ke rumah saudaranya.

"Rumah yang terdampak belum dirapihkan dan dibersihkan. Perlu penangan lebih lanjut oleh pihak terkait," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)