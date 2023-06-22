Hary Tanoe Perkenalkan Gaya Kampanye Baru Perindo, Dengan Simbol Jari

JAKARTA - Keberadaan mars Perindo, sukses mendongkrak popularitas partai di kalangan masyarakat luas. Lirik lagu yang ceria dan bersemangat, membuat mars yang diciptakan Lili Tanoesoedibjo itu terdengar cukup easy going.

Setelah mars, Perindo saat ini sedang menyiapkan satu jurus lagi agar lebih dekat lagi dengan masyarakat. Namun, jurus ini bukan dalam bentuk lagu, melainkan kode atau bahasa tubuh.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) memperkenalkan cara kampanye dengan kode jari, saat melantik pengurus DPW, DPD dan sayap organisasi Perindo se-Maluku secara daring, Rabu (21/6/2023).

Kode tersebut, saat ini cukup populer di kalangan masyarakat, khususnya anak muda. "Saranghae, nanti ada yang bilang. Bukan, ini Saya Perindo. Kita akan sosialisasikan. Ini akan jadi bahan kampanye kita," kata HT.

Dengan kampanye menggunakan kode itu, masyarakat nantinya akan lebih mudah lagi. Hal itu berbeda dengan mars Perindo yang terbilang cukup panjang.

"Kalau mars Perindo kan panjang. Tapi kalau kita kampanye begini, apa ini, nanti orang jawab Saya Perindo. Nanti kita sosialisasikan," jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)