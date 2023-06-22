Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Perkenalkan Gaya Kampanye Baru Perindo, Dengan Simbol Jari

Inin Nastain , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |00:22 WIB
Hary Tanoe Perkenalkan Gaya Kampanye Baru Perindo, Dengan Simbol Jari
A
A
A

JAKARTA - Keberadaan mars Perindo, sukses mendongkrak popularitas partai di kalangan masyarakat luas. Lirik lagu yang ceria dan bersemangat, membuat mars yang diciptakan Lili Tanoesoedibjo itu terdengar cukup easy going.

Setelah mars, Perindo saat ini sedang menyiapkan satu jurus lagi agar lebih dekat lagi dengan masyarakat. Namun, jurus ini bukan dalam bentuk lagu, melainkan kode atau bahasa tubuh.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) memperkenalkan cara kampanye dengan kode jari, saat melantik pengurus DPW, DPD dan sayap organisasi Perindo se-Maluku secara daring, Rabu (21/6/2023).

Kode tersebut, saat ini cukup populer di kalangan masyarakat, khususnya anak muda. "Saranghae, nanti ada yang bilang. Bukan, ini Saya Perindo. Kita akan sosialisasikan. Ini akan jadi bahan kampanye kita," kata HT.

Dengan kampanye menggunakan kode itu, masyarakat nantinya akan lebih mudah lagi. Hal itu berbeda dengan mars Perindo yang terbilang cukup panjang.

"Kalau mars Perindo kan panjang. Tapi kalau kita kampanye begini, apa ini, nanti orang jawab Saya Perindo. Nanti kita sosialisasikan," jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193742//partai_perindo-1b3A_large.jpg
GKSR Akan Miliki Sekber, Perindo: Agar Partai Non-Parlemen Terkonsolidasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193719//perindo-wlOT_large.jpg
Kasus Super Flu Terdeteksi di Sejumlah Provinsi, Partai Perindo: Peringatan Dini Lindungi Kesehatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement