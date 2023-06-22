Gempa 4,1 M Guncang Sumba Barat Daya, Kedalaman 11 Km

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,1 terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedalaman gempa berada pada 11 Km.

Informasi itu diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun twitter resminya, Rabu (21/6/2023). BMKG menyebut, gempa terjadi pukul 01.33 WIB.

“128 km Barat Laut Kodi-Sumba Barat Daya-NTT,” tulis BMKG.

Titik koordinat gempa tercatat di 9,57 Lintang Selatan (LS) dan 117,83 Bujur Timur (BT). Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)