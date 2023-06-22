Pria Loncat dari Jembatan Suramadu Gegerkan Warga, Sempat Berwasiat ke Istri

BANGKALAN - Seorang pria bernama Tiin (29) warga Desa Jeteh Kecamatan Kwanyar, Bangkalan, Madura dikabarkan meloncat dari jembatan Suramadu diduga bunuh diri. Rabu (21/6/2023) Sekitar 15.00 Wib.

Ironisnya pria tersebut awalnya berboncengan dengan perempuan yakni istrinya Maslihah dari arah Bangkalan menuju Surabaya.

Namun ketika tiba ditengah jembatan, Tiin berwasiat kepada istrinya untuk menjaga anak anaknya. Tidak lama kemudian langsung melompat.

Korban sempat berenang dan terombang ambing gelombang laut namun tidak lama kemudian hilang. Saat ini Tim Sar gabungan masih melakukan pencarian.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Risna Wijayati membenarkan peristiwa tersebut kini Satpolairud Polres Bangkalan melakukan pencarian.