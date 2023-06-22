Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pria Loncat dari Jembatan Suramadu Gegerkan Warga, Sempat Berwasiat ke Istri

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |02:17 WIB
Pria Loncat dari Jembatan Suramadu Gegerkan Warga, Sempat Berwasiat ke Istri
A
A
A

BANGKALAN - Seorang pria bernama Tiin (29) warga Desa Jeteh Kecamatan Kwanyar, Bangkalan, Madura dikabarkan meloncat dari jembatan Suramadu diduga bunuh diri. Rabu (21/6/2023) Sekitar 15.00 Wib.

Ironisnya pria tersebut awalnya berboncengan dengan perempuan yakni istrinya Maslihah dari arah Bangkalan menuju Surabaya.

Namun ketika tiba ditengah jembatan, Tiin berwasiat kepada istrinya untuk menjaga anak anaknya. Tidak lama kemudian langsung melompat.

Korban sempat berenang dan terombang ambing gelombang laut namun tidak lama kemudian hilang. Saat ini Tim Sar gabungan masih melakukan pencarian.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Risna Wijayati membenarkan peristiwa tersebut kini Satpolairud Polres Bangkalan melakukan pencarian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bunuh diri Jembatan Suramadu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187824//kapolres_metro_jakarta_selatan_kombes_nicolas_ary_lilipay-xKbI_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling, Penyidik Masih Diperiksa Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187071//kepsek_smp_cilincing-7Gwo_large.jpg
Kepsek SMP di Cilincing Ditemukan Tewas Tergantung, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187032//mayat-oxak_large.jpg
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185682//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-RslQ_large.jpg
Kronologi Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185662//polres_jaksel_konpers_kerangka_diduga_alvaro-SI47_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183156//ledakan_bom_bunuh_diri_islamabad-wGyi_large.jpg
Kelompok Taliban Klaim Serangan Bom Islamabad, Pakistan Umumkan Keadaan Perang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement