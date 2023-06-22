Gempa M3,3 Guncang Tanggamus Lampung

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Tanggamus, Lampung pada Kamis (22/6/2023).

"Gempa Mag:3.3, 22-Jun-2023 04:30:17WIB," tulis BMKG melalui akun Twitter @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa tersebut berada pada 6.54 LS-104.35 BT. Pusat gempa berada pada 123 km Barat Daya Tanggamus, Lampung.

Kedalaman gempa 10 Km. "Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

