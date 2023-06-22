Peristiwa 22 Juni: Ulang Tahun Ke-496 Jakarta

JAKARTA - Sejumlah peristiwa terekam di berbagai belahan dunia setiap 22 Juni. Ada yang tercatat sebagai peristiwa yang memiliki nilai sejarah.

Okezone kembali merangkum beberapa peristiwa menarik yang terjadi pada 22 Juni‎ yang dikutip dari laman Wikipedia, berikut ulasannya.

1527 - HUT Kota Jakarta

Pada hari ini, 22 Juni 2023 diperingari HUT ke-496 Jakarta. Peringatan setiap 22 Juni bermula saat Wali Kota Jakarta periode 1953-1958 Sudiro kala itu menyadari pentingnya peringatan ulang tahun untuk kota Jakarta.

Namun, peringatan itu harus berbeda dengan peringatan berdirinya Batavia. Sudiri kemudian memanggil sejumlah ahli sejarah seperti Mohamad Yamin dan Dr. Sukanto serta wartawan senior Sudarjo Tjokrosiswoyo untuk meneliti kapan Jakarta didirikan oleh Fatahillah.

Dari sana Sudiro berkeyakinan bahwa tahunnya adalah pasti, yaitu 1527. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah hari, tanggal, dan bulan lahirnya Kota Jakarta.

Dr. Sukanto menyerahkan naskah berjudul 'Dari Jayakarta ke Jakarta'. Dia menduga bahwa 22 Juni 1527 adalah hari yang paling dekat pada kenyataan dibangunnya Kota Jayakarta oleh Fatahillah.