HOME NEWS NASIONAL

Ditambah Akhir Pekan, Menko PMK Sebut Libur Idul Adha Jadi 5 Hari

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |08:52 WIB
Ditambah Akhir Pekan, Menko PMK Sebut Libur Idul Adha Jadi 5 Hari
Menko PMK, Muhadjir Effendy (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan libur Idul Adha 1444 H akan menjadi lima hari apabila ditambah dengan akhir pekan.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan libur tambahan cuti bersama Idul Adha pada 28-30 Juni 2023 (Rabu, Kamis, dan Jumat).

Sehingga apabila ditambah dengan libur akhir pekan Sabtu dan Minggu (1-2 Juli 2023) maka jumlah libur cuti bersama dan akhir pekan pada Idul Adha tahun ini menjadi lima hari.

"Idul Adha ini akan ada libur dari Jadi nanti 28-30 libur, karena kemudian diikuti hari Sabtu dan Minggu, sehingga ada lima hari libur," ujar Muhadjir Effendy usai mengikuti Haul ke-53 Bung Karno yang dilaksanakan di Masjid At Taufiq, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023) malam.

Ia meminta para pekerja untuk menikmati libur panjang tersebut dengan kegiatan berkualitas bersama keluarga dan turut menggerakkan ekonomi di tempatnya masing-masing dengan melaksanakan aktivitas ekonomi.

"Jadi siapkan saja menikmati libur jangka panjang," pungkas Muhadjir Effendy.

(Arief Setyadi )

      
