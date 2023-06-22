Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ingat! Cuti Tahunan Berkurang jika Ambil Cuti Bersama Idul Adha

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |10:05 WIB
Ingat! Cuti Tahunan Berkurang jika Ambil Cuti Bersama Idul Adha
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah resmi menambah cuti bersama dalam rangka Idul Adha 1444 H yakni 28 dan 30 Juni 2023. Penambahan cuti bersama ini menambah libur Idul Adha yang sebelumnya telah ditetapkan yakni 29 Juni 2023.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyampaikan sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/4 Tahun 2022 tentang pelaksanaan cuti bersama pada perusahaan maka cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.

“Cuti bersama ini kami sudah pernah punya Surat Edaran, SE Menaker Nomor M/3/HK.04/4 Tahun 2022 tentang pelaksanaan cuti bersama pada perusahaan. Cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan,” kata Ida saat konferensi pers cuti bersama Idul Adha 1444H/2023 M, Kamis (22/6/2023).

“Kemudian pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerjaatau buruh dan atau serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-udangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
