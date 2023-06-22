Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Status Pandemi Covid-19 Dicabut, Satgas: Rata-Rata Kasus Harian Turun 97 Persen

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |11:59 WIB
Status Pandemi Covid-19 Dicabut, Satgas: Rata-Rata Kasus Harian Turun 97 Persen
Wiku Adisasmito (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Status pandemi Covid-19 di Indonesia telah dicabut pada 21 Juni 2023. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melaporkan saat ini rata-rata kasus harian turun hingga 97%.

“Rata-rata penambahan kasus positif harian selama bulan Januari sampai dengan Juni 2023 hanya sebesar 533 kasus positif atau turun lebih dari 97% dari rata-rata saat puncak kedua,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito saat Konferensi Pers, Kamis (22/6/2023).

Wiku mengatakan bahwa Indonesia selama kurun waktu 3 tahun menghadapi Covis-19, terdapat dua kali puncak kasus Covid-19 yaitu pada tanggal 15 Juli 2021 yang disebabkan oleh varian Delta dan pada tanggal 16 Februari 2022 yang disebabkan oleh varian Omicron.

“Pada gelombang pertama akibat varian Delta di tahun 2021, rata-rata penambahan kasus positif harian adalah 16.041 kasus dan pada gelombang kedua akibat varian Omicron di tahun 2022 angka ini meningkat menjadi 18.138 kasus,” kata Wiku.

Sementara itu, Wiku juga melaporkan rata-rata penambahan kasus kematian harian terlihat penurunan signifikan hingga lebih dari 94% jika dibandingkan dengan periode gelombang kedua akibat varian Omicron dan gelombang pertama akibat varian Delta.

“Melihat kasus aktif Covid-19 saat ini angkanya jauh lebih rendah dibandingkan kasus aktif selama 2 kali gelombang kasus. Kasus aktif saat ini sebesar 0,4% sedangkan saat gelombang kedua sebesar 8,96% dan gelombang pertama bahkan mencapai 17,61%,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144962/perindo_sri_gusni-wZ0C_large.jpg
Kasus Covid-19 Naik Lagi, Partai Perindo: Tetap Waspada dan Tenang, tapi Jangan Lengah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/338/3144837/pramono_anung-pUzE_large.jpg
Kasus Covid-19 Melonjak di Jakarta, Pramono: Urusan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/338/3144461/covid_19-R1Fl_large.jpg
Covid-19 Melonjak di Jakarta, Dinkes DKI: Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144364/kasus_covid_19_di_indonesia_naik_menkes_varian_relatif_tidak_mematikan-ySlf_large.jpg
Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Menkes: Varian Relatif Tidak Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144236/covid-RmAc_large.jpg
Waspada, Pemerintah Deteksi 72 Kasus Covid Varian Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/337/3143547/kemenkes_terbitkan_se_terkait_covid_19_ini_14_arahan_untuk_dinkes-FKME_large.jpg
Kemenkes Terbitkan SE Terkait Covid-19, Ini 14 Arahan untuk Dinkes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement