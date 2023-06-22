Elektabilitas Teratas, Kedekatan Erick Thohir dengan Jokowi Berdampak Elektoral

JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Diponogoro, Teguh Yuwono menilai relasi personal Menteri BUMN Erick Thohir dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan dampak secara elektoral di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kedekatan hubungan ini berhasil terwujud berkat kerja-kerja nyata Erick Thohir di pemerintahan.

"Kedekatan Erick Thohir terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sangat berpengaruh terhadap elektoral Erick di Pilpres 2024. Karena Jokowi kan memiliki pendukung dan simpatisan," kata Teguh, Kamis (22/6/2023).

Hal itu dibuktikan dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang digelar 5-13 Juni 2023, elektabilitas Ketua Umum PSSI ini unggul di angka 15,5 persen disusul Mahfud MD (11,1 persen), dan Agus Harimurti Yudhoyono (10,9 persen). Bahkan dari hasil survei tersebut dalam calon pasangan capres dan cawapres, Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir memiliki hasil sebesar 26,8 persen.

Perlu diketahui, Erick Thohir cocok disandingkan Ganjar Pranowo, mengingat ia meiliki hubungan yang sangat dekat dengan presiden Jokowi. Sehingga dapat memperkuat Ganjar Pranowo di dalam konstestasi demokrasi mendatang.

Selain itu, kedekatan hubungan Erick Thohir dan Presiden Jokowi nampak dari berbagai tugas yang diemban. Ia kerap kali menerima penugasan langsung dari orang nomor satu di Indonesia tersebut baik dalam ranah profesional hingga personal.

Dalam rekam jejak, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah ini pernah diamanahkan menjadi panitia pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Penugasan di ranah privat tersebut membuktikan bahwa hubungan Erick Thohir dan Presiden Jokowi sangat dekat.