Hary Tanoe Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-62 kepada Presiden Jokowi

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi diketahui merayakan hari lahirnya pada 21 Juni.

Hary Tanoe berharap, di usianya ke-62 Presiden Jokowi selalu diberi kebahagiaan dan kekuatan dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sejahtera.

“Selamat ulang tahun ke-62 Pak Jokowi. Semoga Bapak selalu sehat, panjang umur, bahagia dengan Keluarga dan diberikan kekuatan dalam membangun NKRI yang sejahtera dan maju,” ujarnya seraya membagikan foto Presiden Jokowi pada laman Instagram miliknya, Kamis (22/06/2023).

(Fakhrizal Fakhri )