INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Masuk Endemi, Satgas Covid-19: Tak Lepas dari Peran Vaksinasi

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |12:20 WIB
Indonesia Masuk Endemi, Satgas Covid-19: Tak Lepas dari Peran Vaksinasi
Wiku Adisasmito. (Foto: BNPB)
JAKARTA - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito mengklaim bahwa perbaikan kondisi Covid-19 di Indonesia tidak lepas dari peran vaksinasi. Saat ini, tingkat masyarakat yang memiliki imunitas terhadap virus Covid-19 sebanyak 99 persen.

"Adanya perbaikan kondisi covid-19 Indonesia tidak terlepas dari peran vaksin. Jumlah dosis 3 vaksin adalah 38,01% dan angka ini masih tetap penting untuk ditingkatkan," kata Wiku dalam konferensi pers, Kamis (22/6/2023).

Selain itu, Wiku menjelaskan, berdasarkan zero survei antibodi SARS Cov-2 di bulan Januari 2023 menunjukkan proporsi penduduk yang memiliki kadar imunitas SARS Cov-2 masih tinggi yakni 99%. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat kasus aktif yang terjadi di masyarakat saat ini.

"Kasus aktif saat ini sebesar 0,14% sedangkan saat gelombang kedua sebesar 8,96% dan gelombang pertama bahkan mencapai 17,61%," kata dia.

Selain itu, untuk ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 juga terus mengalami perbaikan. Saat ini ketersian tempat tidur menjadi hanya 1,7%, dari yang sebelumnya mencapai 78% pada gelombang pertama, dan 60% pada gelombang kedua.

"Dengan adanya perkembangan yang baik untuk kasus positif kematian kasus aktif dan angka keterisian tempat tidur, maka kondisi faktual ini cukup untuk menjadi dasar pencabutan status pandemi covid-19 di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk merubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Hal itu dikatakan Jokowi pada Rabu (21/6/2023).

1 2
      
