Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masuk Endemi, Menko PMK: Satgas Penanganan Covid-19 Otomatis Bubar

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |12:32 WIB
Masuk Endemi, Menko PMK: Satgas Penanganan Covid-19 Otomatis Bubar
Muhadjir Effendy (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia saat ini telah memasuki masa endemi pasca-dicabutnya status pandemi Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun memastikan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 otomatis bubar.

“Sudah bubar otomatis. Sejak di-declare Pak Presiden semuanya bubar,” ungkap Muhadjir usai Konferensi Pers Cuti Bersama Idul Adha 1444H/2023 M, Kamis (22/6/2023).

Bahkan, kata Muhadjir, penganggaran pandemi Covid-19 di berbagai sektor juga akan kembali dilakukan penyesuaian. Diketahui, selama tiga tahun pandemi anggaran pemerintah baik pusat dan daerah fokus untuk penanganan Covid-19.

 BACA JUGA:

“Sudah selesai termasuk penganggarannya. Jadi kembali ke penganggaran normal. Karena kemarin mungkin ada refocusing untuk menangani Covid-19 dengan segala dampaknya termasuk ekonomi,” katanya.

Diketahui, Satgas Penanganan Covid-19 dibentuk pada 13 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan bahwa Satgas ini merupakan lembaga ad hoc sehingga ketika kondisi penanganan Covid-19 sudah terkendali maka peran dan fungsinya akan disesuaikan.

“Satgas yang menangani Covid-19 merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk untuk menangani kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi di Indonesia. Seperti yang terlihat kondisi penanganan Covid-19 yang semakin terkendali dan terus membaik, maka peran dan fungsi Satgas akan disesuaikan,” ungkap Wiku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144962/perindo_sri_gusni-wZ0C_large.jpg
Kasus Covid-19 Naik Lagi, Partai Perindo: Tetap Waspada dan Tenang, tapi Jangan Lengah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/338/3144837/pramono_anung-pUzE_large.jpg
Kasus Covid-19 Melonjak di Jakarta, Pramono: Urusan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/338/3144461/covid_19-R1Fl_large.jpg
Covid-19 Melonjak di Jakarta, Dinkes DKI: Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144364/kasus_covid_19_di_indonesia_naik_menkes_varian_relatif_tidak_mematikan-ySlf_large.jpg
Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Menkes: Varian Relatif Tidak Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144236/covid-RmAc_large.jpg
Waspada, Pemerintah Deteksi 72 Kasus Covid Varian Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/337/3143547/kemenkes_terbitkan_se_terkait_covid_19_ini_14_arahan_untuk_dinkes-FKME_large.jpg
Kemenkes Terbitkan SE Terkait Covid-19, Ini 14 Arahan untuk Dinkes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement