Mengenal 4 Pahlawan Legendaris Asal Jakarta

JAKARTA- Mengenal 4 pahlawan legendaris asal Jakarta menarik diulas. Pasalnya,setiap 22 Juni, masyarakat DKI Jakarta merayakan ulang tahun Kota Jakarta dengan penuh suka cita.

Dalam perayaan HUT DKI Jakarta ini, ada baiknya untuk turut mengenang jasa para pahlawan asal Jakarta yang telah berjasa bagi negeri ini. Lantas, siapa saja pahlawan legendaris asal Jakarta?

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 4 pahlawan legendaris asal Jakarta yang harus Anda ketahui.

1. Piere Tendean

Prajurit militer dengan nama lengkap Piere Andries Tendean ini lahir di Jakarta, 21 Februari 1939. Kapten Pierre Tendean menjadi salah satu pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30SPKI.

Ia gugur di usia yang cukup muda, yakni 26 tahun, saat melindungi Jenderal Abdul Haris Nasution (AH Nasution) yang saat itu menjadi sasaran Pasukan Cakrabirawa.

Jasad Kapten Pierre Tendean berhasil ditemukan dalam Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965 bersama dengan enam jenderal lainnya. Atas jasanya, pada 5 Oktober 1965, Kapten Pierre Tendean ditetapkan sebagai pahlawan nasional.