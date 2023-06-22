Megawati Terima Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi dari TNI AL

JAKARTA - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menerima brevet kehormatan dari Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) pada peringatan Hari Hidrografi Dunia Ke-102 di Jakarta, Rabu 21 Juni 2023.

Megawati Soekarnoputri menerima Brevet Hidro-Oseanografi itu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) yang diteken oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.

"Kepala Staf Angkatan Laut mempertimbangkan, memutuskan, dan menetapkan keputusan pemberian brevet kehormatan kepada Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri, jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)," demikian isi SK Kepala Staf TNI AL Nomor KEP/1517/VI/2023 dan Nomor KEP/1518/IV 2023 yang dibacakan saat acara di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (22/6/2023).

Brevet Hidro-Oseanografi diberikan oleh Pushidrosal kepada pejabat negara, para ahli, dan tokoh-tokoh yang diyakini berjasa terhadap kemajuan Pushidrosal dan perkembangan hidrografi dan oseanografi di tingkat nasional dan internasional.

Dalam upacara penyematan, Wakil Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dan Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat menyerahkan jaket dengan Brevet Hidro-Oseanografi Pushidrosal.

Megawati kemudian memakai jaket itu dan selanjutnya menerima sertifikat penghargaan dari Pushidrosal. Ketiganya menutup sesi penyematan brevet dengan foto bersama.

Dalam acara yang sama, TNI AL melalui SK yang diteken oleh Kepala Staf TNI AL juga memberikan brevet kehormatan Hidro-Oseanografi kepada Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal Laksamana Muda (Laksda) TNI Iwan Isnurwanto, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI Amrih Jinangkung, dan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Yunani Bebeb AK Nugraha Djundjunan.

Brevet dan sertifikat penghargaan diberikan oleh Wakasal dan Danpushidrosal kepada tiga pejabat itu dalam acara yang sama.

Ketua Dewan Pengarah BRIN sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri selepas menerima brevet kehormatan lanjut memberikan pidato arahan.