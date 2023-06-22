Masuk Fase Endemi Covid-19, Indonesia Lewati Dua Puncak Gelombang

JAKARTA - Tiga tahun lebih pandemi Covid-19 melanda dunia juga Indonesia. Kini, status pandemi Covid-19 telah resmi dicabut dan masuk fase endemi per 21 Juni 2023.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan selama kurun waktu 3 tahun, terdapat dua kali puncak kasus Covid-19 yaitu pada tanggal 15 Juli 2021 yang disebabkan oleh varian Delta dan pada tanggal 16 Februari 2022 yang disebabkan oleh varian Omicron.

“Pada gelombang pertama akibat varian Delta di tahun 2021, rata-rata penambahan kasus positif harian adalah 16.041 kasus dan pada gelombang kedua akibat varian Omicron di tahun 2022 angka ini meningkat menjadi 18.138 kasus,” kata Wiku dalam Konferensi Pers, Kamis (22/6/2023).

Meski begitu, kata Wiku, selama lebih dari 3 tahun sejak pertama kali virus Covid-19 masuk ke Indonesia tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, perjuangan kolektif menghadapi Covid-19 yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah bahu membahu memberikan penanganan Covid-19 yang terbaik untuk melindungi masyarakat terus menunjukkan hasil yang signifikan sampai dengan saat ini.

“Hal ini terlihat dalam perkembangan Covid-19 dilihat dari data kasus positif, kematian, kasus aktif dan angka keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan,” katanya.