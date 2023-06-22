Libur Idul Adha 3 Hari, Muhadjir Effendy: Momentum Transisi Pandemi Menuju Endemi

JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan menambah libur Idul Adha 1444 H menjadi 3 hari mulai 28 hingga 30 Juni 2023. Bahkan, Presiden Jokowi juga dipastikan segera meneken surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait penambahan libur Hari Raya Kurban itu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa cuti bersama ini juga menjadi penanda transisi pandemi Covid-19 menuju endemi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan transisi ini kemarin. “Seperti arahan dari bapak presiden bahwa cuti bersama ini diharapkan nanti akan menjadi penanda momentum transisi dari pandemi menuju endemi sebagaimana juga telah diumumkan oleh Bapak Presiden,” kata Muhadjir saat Konferensi Pers Cuti Bersama Idul Adha 1444H/2023 M, Kamis (22/6/2023).

Lebih lanjut, kata Muhadjir, cuti bersama yang menjadi tiga hari dan ditambah libur nasional Sabtu dan Minggu sehingga ada 5 hari libur diharapkan akan menumbuhkan perekonomian di sektor pariwisata lokal.