Libur Idul Adha 3 Hari, Menpan-RB: Momentum Lebih Dekat dengan Keluarga

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa dengan bertambahnya libur Idul Adha menjadi momentum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lebih dekat dengan keluarga.

“Jadi ini bersamaan dengan libur sekolah. Oleh karena itu, karena ini berdekatan dengan libur sekolah ini termasuk long weekend karena sejak hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu,” kata Azwar saat Konferensi Pers Cuti Bersama Iduladha 1444H/2023 M, Kamis (22/6/2023).

“Jadi tanggal 29-nya adalah libur nasional, sementara 28 dan 30-nya adalah cuti bersama,” tambahnya.

Azwar pun berharap dengan penambahan libur ini akan memberikan waktu bagi ASN untuk bersama keluarga. “Pemerintah berharap ini menjadi waktu yang lebih banyak para ASN di Indonesia untuk bersama keluarga atau quality time bisa lebih berkualitas karena waktunya cukup panjang.”

“Kepada seluruh ASN di seluruh Indonesia kami berharap waktu yang panjang ini disamping ini menjadi momentum refleksi yang mendalam bagi ASN yang Muslim terhadap peringatan Iduladha, sekaligus sekali lagi bisa menjadi momentum bagi para ASN untuk lebih dekat dengan keluarga, apalagi anak-anak sedang mempersiapkan untuk mencari sekolah dan mencari sekolah yang baik,” katanya.