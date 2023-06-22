4 Kebijakan Kontroversi Ali Sadikin, Gubernur Pertama Jakarta dengan Masa Jabatan Terlama

JAKARTA- Terdapat 4 kebijakan kontroversi Ali Sadikin, gubernur pertama Jakarta dengan masa Jabatan terlama. Dia adalah salah satu figur paling ikonik dalam sejarah gubernur Jakarta.

Dirinya menjabat sebagai gubernur pertama setelah masa Orde Baru mulai 1966 - 1977. Sebelas tahun sudah Ali Sadikin memimpin Ibu Kota dengan berbagai kebijakan buatannya.

Meski terkena dengan berbagai pembangunan yang signifikan bagi Kota Jakarta, terdapat sejumlah kebijakan Ali Sadikin yang menuai kontroversi.

Berikut 4 kebijakan kontroversi Ali Sadikin, gubernur pertama Jakarta dengan masa jabatan terlama:

1. Membatasi Datangnya Penduduk Baru

Ali Sadikin sempat menutup Kota Jakarta bagi pendatang dari luar kota. Hal ini bertujuan untuk mengatur dan mengurangi laju penduduk Jakarta yang terus bekemabng.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur No lb.3/1/27/1970 yang menyebut Jakarta sebagai kota tertutup. Masyarakat yang tinggal di Jakarta harus memiliki kartu tanda penduduk.

Ali Sadikin juga memulangkan gelandangan dan tunasusila ke asalnya. Menurutnya pendatang baru yang tidak memiliki pekerjaan di Jakarta menambah kepadatan Ibu Kota.