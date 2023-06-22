Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Kebijakan Kontroversi Ali Sadikin, Gubernur Pertama Jakarta dengan Masa Jabatan Terlama

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |14:25 WIB
4 Kebijakan Kontroversi Ali Sadikin, Gubernur Pertama Jakarta dengan Masa Jabatan Terlama
Ali Sadikin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Terdapat 4 kebijakan kontroversi Ali Sadikin, gubernur pertama Jakarta dengan masa Jabatan terlama. Dia adalah salah satu figur paling ikonik dalam sejarah gubernur Jakarta.

Dirinya menjabat sebagai gubernur pertama setelah masa Orde Baru mulai 1966 - 1977. Sebelas tahun sudah Ali Sadikin memimpin Ibu Kota dengan berbagai kebijakan buatannya.

Meski terkena dengan berbagai pembangunan yang signifikan bagi Kota Jakarta, terdapat sejumlah kebijakan Ali Sadikin yang menuai kontroversi.

Berikut 4 kebijakan kontroversi Ali Sadikin, gubernur pertama Jakarta dengan masa jabatan terlama:

1. Membatasi Datangnya Penduduk Baru

Ali Sadikin sempat menutup Kota Jakarta bagi pendatang dari luar kota. Hal ini bertujuan untuk mengatur dan mengurangi laju penduduk Jakarta yang terus bekemabng.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur No lb.3/1/27/1970 yang menyebut Jakarta sebagai kota tertutup. Masyarakat yang tinggal di Jakarta harus memiliki kartu tanda penduduk.

Ali Sadikin juga memulangkan gelandangan dan tunasusila ke asalnya. Menurutnya pendatang baru yang tidak memiliki pekerjaan di Jakarta menambah kepadatan Ibu Kota.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/337/2879249/pj-gubernur-punya-tugas-dan-wewenang-lengkap-2dbaaPihUd.jpg
PJ Gubernur Punya Tugas dan Wewenang Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/337/2877333/profil-pj-gubernur-jabar-nana-sudjana-pernah-ditugaskan-di-surakarta-saat-jokowi-masih-wali-kota-beWSnbl68N.jpg
Profil Pj Gubernur Jabar Nana Sudjana, Pernah Ditugaskan di Surakarta saat Jokowi Masih Wali Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/337/2876683/10-gubernur-yang-masa-jabatannya-selesai-september-ini-ZaC6PM7Unp.jpg
10 Gubernur yang Masa Jabatannya Selesai September Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/21/337/2834628/profil-ganjar-pranowo-terlengkap-bakal-capres-2024-B4cq5tL197.jpg
Profil Ganjar Pranowo Terlengkap, Bakal Capres 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/337/2830543/ternyata-ini-alasan-kenapa-ganjar-pranowo-dipanggil-tugiman-iQr1seDS1P.jpg
Ternyata Ini Alasan Kenapa Ganjar Pranowo Dipanggil Tugiman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/07/337/2760575/usulan-penghapusan-jabatan-gubernur-wapres-wacana-sudah-lama-ada-biar-dikaji-ahli-W4Ogp46cox.jpg
Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Wapres: Wacana Sudah Lama Ada, Biar Dikaji Ahli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement