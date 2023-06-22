JAKARTA- Inilah kumpulan pantun dan kalimat ucapan Selamat Ulang Tahun ke-496 DKI Jakarta mudah untuk diucapkan.
Seperti diketahui, HUT DKI Jakarta mengusung tema “Jadi Karya untuk Nusantara”. Untuk ikut memeriahkan hari jadi ibu kota Indonesia, Anda bisa menuliskan pantun atau kalimat ucapan selamat ulang tahun di media sosial atau untuk dikirimkan ke kerabat dan teman.
Berikut Kumpulan Pantun dan Kalimat Ucapan Selamat Ulang Tahun Ke-496 DKI Jakarta.
-Pantun HUT DKI Jakarta Ke-496
Ke Rawa Terate beli bihun
Pulangnya mancing ikan nila
Eh Jakarte lagi ulang tahun
Udah masuk angka empat sembilan lima
Jalan jalan ke kota Ternate
Di sana membeli mi
Selamat ulang tahun kota jakarte
Semoga menjadi kota yang damai