INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kumpulan Pantun dan Kalimat Ucapan Selamat Ulang Tahun Ke-496 DKI Jakarta

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |15:36 WIB
Kumpulan Pantun dan Kalimat Ucapan Selamat Ulang Tahun Ke-496 DKI Jakarta
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Inilah kumpulan pantun dan kalimat ucapan Selamat Ulang Tahun ke-496 DKI Jakarta mudah untuk diucapkan.

Seperti diketahui, HUT DKI Jakarta mengusung tema “Jadi Karya untuk Nusantara”. Untuk ikut memeriahkan hari jadi ibu kota Indonesia, Anda bisa menuliskan pantun atau kalimat ucapan selamat ulang tahun di media sosial atau untuk dikirimkan ke kerabat dan teman.

Berikut Kumpulan Pantun dan Kalimat Ucapan Selamat Ulang Tahun Ke-496 DKI Jakarta.

-Pantun HUT DKI Jakarta Ke-496

Ke Rawa Terate beli bihun

Pulangnya mancing ikan nila

Eh Jakarte lagi ulang tahun

Udah masuk angka empat sembilan lima

Jalan jalan ke kota Ternate

Di sana membeli mi

Selamat ulang tahun kota jakarte

Semoga menjadi kota yang damai

Halaman:
1 2 3
      
