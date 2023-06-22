Survei PPI soal Pilkada Jateng: Kinerjanya Positif, Bupati Kendal Dico Ganinduto Disukai Masyarakat

JAKARTA - Bupati Kendal Dico M Ganinduto masuk lima besar sebagai tokoh yang dikenal masyarakat Jawa Tengah dalam survei Parameter Politik Indonesia (PPI). Dalam beberapa simulasi, Dito suskes berada di peringkat lima besar, bahkan untuk salah satu tema, dia menempel nama Wali Kota Solo Gibran.

Dalam survei yang dilaksanakan pada 2 sampai 12 Juni 2023, nama Dico berada di posisi lima besar sebagai tokoh yang dikenal oleh masyarakat di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah itu. Sementara posisi pertama ditempati Gibran dengan 77,0 persen.

“Posisi dua Taj Yasin 48,3 persen, Hendrar Prihadi (Hendi) 37,9 persen, dan Dico 30,3 persen,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, saat rilis hasil survei secara daring, Kamis (22/6/2023).

Nama Dico mengungguli tokoh lainnya dalam hal kesukaan masyarakat. Dari responden, yang berjumlah 800 orang, Dico berada di posisi dua sebagai tokoh di Jawa Tengah yang disukai yakni sebesar 68,5 persen. Di posisi pertama Gibran dengan tingkat kesukaan sebanyak 71,6 persen.

Elektabilitas Dico juga cukup tinggi dalam kaitannya dengan gubernur pilihan masyarakat Jawa Tengah. Untuk elektabilitas terbuka Gubernur Jawa Tengah, Dico berada di posisi lima besar dengan 1,2 persen.

“Posisi pertama Gibran 19,9 persen, Taj Yasin 3,0 persen, Hendi 1,5 persen, Dico 1,2 persen, dan Afif Nurhidayat 1,2 persen. Elektabilitas terbuka, responden menjawab secara spontan. Untuk elektabilitas tertutup, Dico berada di posisi dua seebsar 3,0 persen di bawah Gibran 40,9 persen. Di urutan tiga ada Arif Rahman 2,2 persen, Abdul Hafidz 1,9 persen, dan posisi lima Ahmad Husein 1,6 persen," tutur Adi.