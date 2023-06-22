Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Pastikan Sudah Tetapkan DPT Pemilu 2024 Sampai ke Luar Negeri

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |16:00 WIB
KPU Pastikan Sudah Tetapkan DPT Pemilu 2024 Sampai ke Luar Negeri
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di daerah dan luar negeri telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Penetapan tersebut sudah berlangsung pada 20 hingga 21 Juni 2023.

"KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia di 514 kabupaten kota yang tersebar di 38 provinsi dan 128 PPLN (Panitia Pemilih Luar Negeri) telah melakukan kegiatan penetapan daftar pemilih tetap untuk keperluan pemilu di 2024," ujar ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, di gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis, (22/6/2023).

Selanjutnya KPU akan melaksanakan rekapitulasi di tingkat provinsi dan nasional pada 2 sampai 4 Juli 2023.

"Rekapitulasi daftar pemilih secara nasional itu termasuk merekapitulasi daftar pemilih yang ada di luar negeri," ucapnya.

Dia menuturkan bahwa untuk pemuktahiran daftar pemilih sesuai Undang-Undang Pemilu ada dua. Yang pertama, kata dia, DPT Pemilu yang dikelola oleh KPU.

"Kemudian yang kedua adalah DP4 atau data Potensial Peserta Pemilih Pemilu yang dikelola oleh pemerintah," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887/mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091/prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170017/kpu-Jiat_large.jpg
KPU Akan Rahasiakan Dokumen Persyaratan Peserta Pilpres, Salah Satunya Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990/dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140248/kpu_ri-7s3e_large.jpg
KPU Sarankan Anggaran Pilkada dari APBN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642/kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement