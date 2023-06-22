Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Berjuang Maksimal Percepat Pertumbuhan Masyarakat Produktif

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |16:30 WIB
Perindo Berjuang Maksimal Percepat Pertumbuhan Masyarakat Produktif
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mempunyai target yang jelas pada Pemilu mendatang. Perindo menargetkan perolehan suara double digit, karena dengan meraih banyak kursi, Perindo bisa berjuang maksimal untuk mempercepat pertumbuhan masyarakat produktif.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat melantik pengurus DPW dan DPD Partai Perindo, serta sayap RPA Perindo se-Maluku, Rabu (21/06/2023).

 BACA JUGA:

“Saya melantik pengurus DPW dan DPD Partai Perindo, serta sayap RPA Perindo se-Maluku. Saya ucapkan selamat atas pelantikan para pengurus. Pelantikan ini tentunya merupakan suatu awal yang baik untuk kita bisa berjuang secara maksimal di Maluku,” ujar HT seraya membagikan foto dan video acara pada laman Instagram miliknya, Kamis (22/06/2023).

HT memetakan potensi suara di Maluku. “Kalau kita lihat di Maluku ada 4 kursi DPR RI, ada 45 kursi DPRD Provinsi, dan ada 290 kursi DPRD Kabupaten dan Kota. Sebagaimana telah kita canangkan kita wajib memperoleh 2 digit, ini merupakan kesepakatan kita semua, dan artinya merupakan tanggung jawab kita semua,” papar HT.

 BACA JUGA:

Dia menegaskan, kunci meraih target tersebut adalah dengan kesiapan mental. “Tentunya mental kita harus kita persiapkan, mental petarung, nomor satu itu. Kita harus betul-betul berkomitmen, kita harus betul-betul mau bekerja keras. Kenapa kita harus double digit? Supaya perjuangan Partai Perindo dapat kita wujudkan secara maksimal," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
